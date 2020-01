Criança morre após parede de casa desabar durante chuva

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (27), uma criança de dois anos e seis meses morreu após a parede da casa onde morava desabar sobre ela.

O caso ocorreu em Olhos d’Água-MG. Chove bastante na cidade desde sexta-feira (24). A criança estava na cozinha com a família e havia acabado de tomar café da manhã. A mãe dela foi levar os irmãos para outro cômodo, pois a cozinha é fora da casa.

A menina ficou brincando com um gato. Em determinado momento, eles ouviram um forte barulho e, quando voltaram, a parede tinha desabado. A família da vítima mora na comunidade Pindaíba e as vias do local ficaram alagadas, por conta do transbordamento de um córrego que passa na região, o que dificultou ainda mais o socorro.

O Samu tentou prestar socorro, mas foi impedido, pois não conseguiu chegar. A criança foi resgatada por um vereador da cidade e encaminhada ao hospital. Porém, ela já chegou à unidade sem vida.