Criança morre afogada em balde com água

Após se afogar em um balde com água, em João Pessoa, Uma menina de um ano e 4 meses morreu na tarde desta terça-feira (18). Segundo informações do Samu, a criança brincava no recipiente quando o acidente aconteceu.

Quando a equipe médica chegou até o local onde o afogamento aconteceu, a garota já apresentava dificuldades para respirar.

Familiares, vizinhos e médicos tentaram reanimar a menina que não resistiu e faleceu antes de chegar ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.