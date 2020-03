Criança internada por maus-tratos dos pais, morre na UTI

PUBLICIDADE 

A bebê que sofreu maus-tratos dos pais, com pelo menos 12 fraturas e diversas queimaduras pelo corpo, morreu na manhã desta terça-feira (10). O caso aconteceu em Trindade, no Goiás.

A criança de 6 meses, deu entrada na unidade hospitalar na última quarta-feira (5), com estado de saúde avaliado como gravíssimo. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu. Exames realizados pela Polícia Técnico-Científica (PTC), a criança sofria espancamentos de forma “repetida e contínua”.

Os pais foram presos, suspeitos de cometer o crime. De acordo com as autoridades, a mãe levou a bebê a um posto de saúde, na quinta-feira (5). De lá, a unidade encaminhou a criança ao HMI, onde a médica suspeitou de maus-tratos e chamou a polícia.

Os pais foram presos na sexta-feira (6) suspeitos, na ocasião, de tentativa de homicídio contra a criança. Na ocasião, o pai, de 24 anos, negou as acusações. Já a mulher, de 18, alegou que tentou proteger a filha, mas que o marido puxou as pernas e braços com força e bateu a cabeça da menina na madeira da cama.

Conforme um laudo assinado por um médico legista da PTC, a criança sofreu múltiplas lesões e hematomas na cabeça e pelo resto do corpo oriundos de agressão física, além de queimaduras em várias fases de evolução.