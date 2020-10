Criança engole crucifixo e objeto é retirado no hospital

PUBLICIDADE

Uma criança, de 2 anos de idade, engoliu um crucifixo no último sábado (17) e teve que passar por uma cirurgia para a retirada do objeto. De acordo com o G1, o artigo religioso se alojou no sistema digestório do menino. Ele segue hospitalizado.

O menino foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Divinópolis. Devido a uma infecção causada pelo crucifixo, o garoto teve que ser transferido para outro hospital, onde o objeto foi retirado.

Ainda não há previsão de liberação da criança.