Criança engasgada é salva por soldado através do telefone

Uma criança de dois anos foi salva através de orientações, por telefone, de um soldado do Corpo de Bombeiros. Caso aconteceu em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, na noite da última segunda-feira (10).

De acordo com o soldado Rafael de Castro Bento, de 29 anos, o tio do menino ligou e falou que o sobrinho estava engasgado com leite e biscoito. As informações são do site G1.

O soldado orientou o tio da criança a colocá-la de barriga pra baixo nos braços, com a cabeça nas mãos e dar tapinhas perto da nuca até a chegada de uma equipe dos bombeiros. Quando os militares chegaram, o menino já havia retomado a consciência, mas estava fraco, e foi encaminhado para atendimento médico.