Criança encontra arma do pai e atira no amigo dentro de casa

Duas crianças brincavam em casa, quando um deles, de 11 anos, encontrou a arma do pai e atirou acidentalmente no amigo, de 9 anos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (23), em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. A criança foi atingida de raspão na região do ombro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o menino e o encaminhou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo informações, a criança não corre risco de morrer.

A espingarda pertencia ao pai do menino baleado. Ele foi conduzido à delegacia junto com a mãe da criança que efetuou o disparo. De acordo com as autoridades, a arma não tem registro. Junto com a espingarda foram encontradas quatro munições calibre 32, além da munição deflagrada.