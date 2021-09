Criança é morta baleada por bandidos que tentavam matar rival

O alvo dos bandidos estava a cerca de 100 metros de onde a criança estava. O menino foi atingido enquanto brincava de bicicleta perto de casa

Na noite de domingo (19), um menino de 9 anos foi morto com um tiro no peito, em Macapá (AP). De acordo com a Polícia Civil, o disparo que atingiu o garoto foi disparado por bandidos que queriam matar um rival.

O alvo dos bandidos estava a cerca de 100 metros de onde a criança estava. O menino foi atingido enquanto brincava de bicicleta perto de casa.

O menino foi identificado como Yalisson. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Civil também disponibiliza o número (96) 99170-4302 como disque denúncia também para identificar os autores do crime. Pelas redes sociais, o 6º Batalhão da PM pediu ajuda da população para identificar os atiradores. O disque-denúncia é (96) 99187-7115.