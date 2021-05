Criança é encontrada ao lado do corpo da mãe após acidente

A mãe do menino, de 23 anos, perdeu o controle do veículo em uma curva, bateu em uma mureta e caiu da ponte

Uma criança de cinco anos foi encontrada ao lado do corpo da mãe após acidente embaixo de uma ponte. O caso ocorreu entre os municípios de Novo Mundo e Guarantã, no Mato Grosso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mãe do menino, de 23 anos, perdeu o controle do veículo em uma curva, bateu em uma mureta e caiu da ponte.

O carro foi encontrado apenas no dia seguinte, e os bombeiros foram acionados. O veículo não chegou a ficar submerso no rio, mas ficou completamente destruído.

A criança teve leves ferimentos e estava com a mãe, que já não tinha mais sinais vitais quando resgate chegou.