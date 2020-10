Criança é atropelada quando catava material reciclável ao lado da mãe

PUBLICIDADE

Uma criança, de sete anos, foi atropelada por um carro enquanto catava material reciclável com a mãe. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que o casal dentro do carro apresentava sinais de embriaguez. O caso ocorreu em João Pessoa-PB, na noite desta quarta-feira (28).

De acordo com a mãe da criança, o menino tentava pegar uma bola na pista e acabou sendo atropelado. Quando percebeu que ele havia se afastado dela, o garoto já havia sido atropelado.

A vítima foi socorrida ao Hospital de Emergência e Trauma da cidade, por equipes do Corpo de Bombeiros. A criança apresentou vários ferimentos, mas não corre o risco de morte.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que o casal que estava dentro do veículo apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Posteriormente, a Polícia Militar (PM) foi acionada.