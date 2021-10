Criança é atacada por cachorros na frente de casa

A mãe informou que o filho recebeu doses de vacina antirrábica e é acompanhado por um pediatra

No último sábado (16), um menino de 7 anos ficou ferido após ser atacado em frente de casa por dois cachorros. O caso aconteceu em Curitibanos (SC).

De acordo com informações do G1, o garoto foi atrás do cachorro da família e acabou sendo atacado por outros dois animais. Segundo a mãe do garoto, Anna Carolina Pereira, ele precisou ser levado ao hospital.

“Quando ele [filho] estava voltando para casa, esses cachorros da rua atacaram. Morderam no glúteo dele e na lombar. Foi questão de segundos, já fizeram um estrago desse tamanho. A sorte é que meu marido estava ali fora e correu a tempo de não acontecer o pior”, disse a mãe.

“Meu filho é uma criança. Ele não mexeu com o cachorro, ele estava brincando [na rua]. Eu quis expor mesmo para todo mundo ver que os cachorros da rua são perigosos e atacaram sim. Eles não são indefesos”, afirmou.

A mãe informou que o filho recebeu doses de vacina antirrábica e é acompanhado por um pediatra. Ele ficou em observação e foi liberado no mesmo dia.