Criança é achada morta com sinais de estupro

Conforme familiares, a garota foi a um estabelecimento comercial comprar o jantar e demorou para voltar para casa. Ela foi encontrada momentos depois em um terreno desacordada, com sinais de violência sexual e facadas

Na noite de terça-feira (30), uma menina de 12 anos de idade foi encontrada morta, na Zona Oeste de Macapá. De acordo com a polícia, ela tinha perfurações de facadas pelo corpo e sinais de estupro.

Até o momento, o autor do crime não foi localizado. As informações são do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), que foi informado do crime às 21h, no bairro Marabaixo 4.

Conforme familiares, a garota foi a um estabelecimento comercial comprar o jantar e demorou para voltar para casa. Ela foi encontrada momentos depois em um terreno desacordada, com sinais de violência sexual e facadas..

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido para perícia e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Ainda não há oficialmente um suspeito do crime, e também não foi encontrada a arma usada no homicídio.