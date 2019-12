PUBLICIDADE 

Uma menina de 10 anos morreu após ser picada por um escorpião na quinta-feira (26). De acordo com testemunhas, ela vivia em Brasília, mas passava uns dias em Pandeiros, zona rural de Januária-MG.

As informações são do portal G1. De acordo com a reportagem, a criança foi picada no lábio ao enxugar o rosto com uma toalha. Ela chegou a ser internada no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), em Montes Claros-MG, mas não resistiu ao ferimento.

Em nota, a assessoria de comunicação do HUCF informou que a menina recebeu atendimento médico e doses de antiescorpiônico antes de ser encaminhada para o pronto socorro. Por volta de 11h desta sexta (27), ela teve um choque cardiogênico que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. A família da criança não havia sido identificada até a última atualização desta matéria.