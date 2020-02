Criança de três anos cai de escada e morre

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta quarta-feira (5), um menino de três anos chegou morto ao Hospital de Camboriú após se ferir ao cair na escada de casa. A família mora no Bairro Areias e a criança chegou no centro de saúde com hematomas por todo o corpo.

Os médicos chamaram a Polícia Militar para atender a ocorrência e o pai dele conversou com a corporação. Ele disse que estava lavando louça quando escutou um barulho alto e, ao verificar o que tinha acontecido, encontrou o menino caído de costas. Segundo o pai, ele reclamava de dores no corpo e tinha um sangramento na boca.

Ele foi levado, então, para o hospital, mas acabou falecendo no caminho. O corpo, já na unidade de saúde, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.