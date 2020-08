Criança de seis anos se engasga com máscara cirúrgica encontrada em nugget do McDonald’s

PUBLICIDADE

Uma menina, de seis anos, se engasgou com o pedaço de uma máscara que estava dentro de um nugget. Laura Arber, de 32 anos, havia comprado o lanche para os filhos e relatou ao jornal Hampshire Live que encontrou o objeto inesperado em pelo menos dois dos 20 nuggets de frango que comprou em um restaurante do McDonald’s em Aldershot, no Reino Unido.

Após dar uma mordida no nugget, Maddie, de seis anos, ficou sufocada.

“Minha filhinha começou a engasgar. Eu coloquei meus dedos em sua garganta para fazê-la pôr para fora”, lembra Laura.

Em outro relato, a mãe diz que foi até o local para reclamar e foi informada de que o alimento não era produzido pelo estabelecimento.

“O pior foi que eles continuaram a servi-los”, disse ela. “E se eu tivesse saído da sala e minha filha tivesse engasgado? Ela poderia ter morrido. É uma coisa de uma fração de segundo”, desabafou.

Em nota, o McDonald’s pediu desculpas e disse que investigaria o caso, além de reembolsar os clientes.

“A segurança alimentar é da maior importância para nós e enfatizamos o controle de qualidade, seguindo padrões rigorosos para evitar imperfeições. Quando o assunto foi levado ao conhecimento de nossa equipe, pedimos desculpas, oferecemos um reembolso total e pedimos ao cliente que devolvesse o item para que pudéssemos investigar o assunto e isolar o produto afetado”.