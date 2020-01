Criança de nove anos mata irmão ao entregar arma de fogo à vítima 

PUBLICIDADE 

Um menino de nove anos foi apreendido por suspeita de matar o próprio irmão, de 16, com um tiro no tórax. Testemunhas relataram à polícia que o disparo foi acidental. Dois suspeitos de entregaram a arma ao garoto foram presos. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (9).

O caso ocorreu em Carauari-AM. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que os envolvidos estavam no sítio que pertence ao irmão de um dos homens presos, de 25 anos. Depois de receber o revólver calibre 38 na quarta-feira (8), o garoto foi até o irmão mais velho para entregar a arma.

No momento da entrega, segundo a Secretaria, a arma disparou e o projétil atingiu o tórax do adolescente. Ele não resistiu ao ferimento e morreu. A criança foi apreendida e, posteriormente, liberada.

O homem de 25 anos e o outro, de 21, que estavam no local e teriam dado o revólver ao garoto, foram presos por suspeita de homicídio qualificado e corrupção de menores.