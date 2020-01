Criança de dois anos se afoga e é reanimada após instruções de policial por telefone

PUBLICIDADE 

Uma criança de dois anos foi salva após ter se afogado na piscina de casa, no domingo (12). Os pais, ao notarem que a criança estava desacordada, ligaram para polícia.

O soldado que estava de plantão passou orientações por telefone para os pais da criança, sobre como realizar manobras de reanimação.

Após procedimentos feitos pelos pais, com ajuda do policial no telefone, a criança voltou a respirar.

Não foi registrado boletim de ocorrência. O caso ocorreu em Alto Araguaia-MT.