Criança de dois anos morre afogada em córrego

PUBLICIDADE

No final da tarde desta terça-feira (4), uma menina de dois anos morreu afogada em um canal de irrigação no Córrego do Prata, zona rural de Porto Nacional (TO). A criança foi levada para a UPA em Palmas, mas não resistiu.

De acordo com o padrinho da vítima, Maria Sofia morava com os pais e a avó próximo ao local que foi encontrada sem vida. Ainda segundo o parente, o o velório vai ser realizado no Centro de Direitos Humanos de Palmas, por volta das 9h30. O enterro será feito ainda nesta quarta-feira (5).

A Polícia Civil de Tocantins disse que o caso foi registrado na 2ª Central de Atendimento, em Palmas. Os agentes confirmaram ainda que os procedimentos realizados pelo IML já foram feitos e que o caso vai para investigação