Criança de 9 anos é flagrada dirigindo em rodovia em SC

O veículo estava equipado com câmbio automático, o que simplificou o ato de condução para o jovem

Na tarde do último domingo (20), uma criança de apenas 9 anos foi flagrada dirigindo um veículo na SC-114, em São Joaquim, região serrana de Santa Catarina. A situação inusitada ganhou ainda mais complexidade quando um homem de 68 anos, passageiro no carro, informou aos policiais que cedeu a direção ao menino após sentir desconforto por uma dor de cabeça.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), a criança estava posicionada na extremidade do banco, com o pescoço esticado para permitir a visualização da rodovia.

Durante um patrulhamento na SC-114, por volta das 15h30, uma equipe da PMRv se deparou com o veículo próximo ao km 318,500. Após observar a situação, os policiais efetuaram uma manobra para retornar à posição do carro, que havia adentrado uma estrada secundária.

O Conselho Tutelar foi acionado para intervir no caso e garantir o encaminhamento adequado da criança aos responsáveis. Os pais ou tutores legais foram notificados sobre o ocorrido. O homem de 68 anos, que acompanhava a criança no veículo, afirmou às autoridades que o menino era filho de um sobrinho.

Embora o proprietário do carro não tenha sido localizado, as devidas autuações foram aplicadas. Posteriormente, o veículo foi liberado ao passageiro, que declarou estar sem dores no momento.