Criança de 9 anos é encontrada morta a facadas em SP

Uma criança de 9 anos foi encontrada morta com marcas de facadas na última quinta-feira (12), no bairro Jardim Tupã, em Barueri, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida, com diversos ferimentos causados por objeto perfurante.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Barueri, que requisitou a perícia no local e exames no Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações. Até o momento, a SSP não informou se há suspeitas sobre a motivação do crime ou indícios de violência sexual.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do assassinato.