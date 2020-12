Criança de 7 anos recebe alta após sobreviver em acidente com ônibus em João Monlevade

PUBLICIDADE

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, uma das sobreviventes do acidente com um ônibus em João Monlevade, interior do estado mineiro, recebeu alta na noite da última sexta-feira (11). As informações são do G1.

Durante o acidente, 19 pessoas faleceram e 27 ficaram feridas. Outras quatro pessoas ainda estão internas, sendo que um menino de 10 anos e um homem de 33 anos estão em estado grave estável. O episódio fatal aconteceu após o veículo cair de um viaduto.