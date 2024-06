Criança de 7 anos rasga genitália em uma área de lazer em SP

Em uma área pública de lazer em Apiaí (SP), um menino de sete anos rasgou o saco escrotal ao sentar em um banco sem assento, onde havia um ferro afiado.

O acidente ocorreu após o menino brincar em um gramado no Jardim Aurora. A mãe, que preferiu permanecer anônima, disse que chamou o filho para comer no local e que ele deu um “grito de horror” quando se sentou no banco e caiu no chão.

O pai de um colega levou o menino rapidamente ao Hospital de Apiaí. Os profissionais suturaram o saco escrotal dele na unidade de saúde. Desde então, a criança tem medo de sentar e até ir ao banheiro, disse a mãe.