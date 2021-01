Criança de 7 anos morre após ser atropelada por caminhão; motorista fugiu sem prestar socorro

PUBLICIDADE

Um menino, de sete anos, veio a óbito após ser atropelado por um caminhão. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O caso ocorreu em uma avenida de Guarujá, no litoral de São Paulo. A família de Ryan Marinho Santos, em entrevista ao Portal G1, fez um apelo por justiça.

“Deus, traz meu anjinho de volta, tá doendo tanto. Como volta no tempo, Senhor, como inverter essa situação? Que fatalidade. Meus dias jamais serão os mesmos, minha vida e da minha família jamais será a mesma. Me acorda Senhor desse pesadelo, por favor”, escreveu a irmã, Joice Marinho Santos, de 23 anos, em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com os familiares da criança, Ryan foi atropelado por volta das 18h40. O socorro foi acionado e atendeu o menino às 19h15. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Vicente de Carvalho, mas não resistiu aos ferimentos.

Joice Marinho afirmou que a família busca reconhecer o condutor do veículo que atropelou a criança, para que a justiça seja cumprida.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá como homicídio culposo na direção de veículo automotor e deve ser transferido para o 2º Distrito Policial do município.