Criança de 7 anos é resgatada após ser vítima de sequestro por morador de rua em Goiânia

O suspeito alegou que levou a criança para pescar nas proximidades do Parque Jardim Botânico

Um morador em situação de rua, de 44 anos, foi detido sob suspeita de sequestrar um menino de 7 anos que brincava na entrada de sua residência em Goiânia.

O incidente ocorreu na última segunda-feira (18), na Alameda do Contorno, no Setor Jardim Santo Antônio, por volta das 15h. O Patrulhamento Ambiental da Guarda Civil Metropolitana indicou que a criança estava em casa sob os cuidados da avó quando optou por brincar do lado de fora.

A avó percebeu a ausência do neto e comunicou a mãe, que, por sua vez, procurou a administração do parque, acionando a Guarda Civil Metropolitana.

Após uma busca na região, os guardas encontraram a criança e o morador em situação de rua nas proximidades da residência do menino. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil informou que ele foi autuado pelo crime de sequestro.