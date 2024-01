Criança de 7 anos é estuprada após sair para comprar refrigerante em AL

O Conselho Tutelar informou que o mesmo indivíduo é suspeito de ter cometido um estupro contra uma menina de 8 anos na região no início do mês

Uma menina de apenas 7 anos foi sequestrada no último domingo (21) em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, enquanto saía de casa com uma prima de 9 anos para comprar refrigerante. Após ser localizada, a vítima relatou à sua família que o homem que a levou realizou toques inapropriados em suas partes íntimas. As autoridades policiais estão investigando o incidente como um possível caso de estupro de vulnerável.

A mãe da vítima prestou depoimento nesta segunda-feira (22). Ela relatou à polícia que sua filha foi abordada por um desconhecido, um jovem de olhos claros, que teria oferecido uma bicicleta à criança. A oferta também foi estendida à prima mais velha, que a recusou e não foi levada.

Conforme o relato da criança à mãe, o jovem a conduziu a um terreno baldio, onde cometeu o abuso sexual. Ao questionar como o homem a tocou, se foi com o dedo ou com o órgão sexual, a criança indicou que foi com o órgão sexual.

A menina recebeu atendimento em um hospital vinculado à Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual (RAVVS) em Maceió, onde foi constatado sangramento e dores na região. Ela foi medicada, mas não precisou ser hospitalizada.

A criança foi encontrada na Cidade Universitária, em Maceió, horas depois, por um casal que a avistou andando sozinha pela rua. O casal a conduziu até o carro e, em seguida, entrou em contato com o Conselho Tutelar para localizar a família.