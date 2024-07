Criança de 6 anos com autismo é esquecido dentro de ônibus em SP

Um menino de 6 anos, diagnosticado com autismo, foi esquecido dentro do ônibus escolar em Eldorado, São Paulo, gerando preocupação e indignação entre familiares e a comunidade. O caso ocorreu na manhã do dia 24 de junho, quando a criança deveria ter sido deixada na escola municipal Lilia Viana de Almeida.



Cecília Ribeiro, mãe do menino, relatou que o motorista e a monitora do transporte escolar deixaram seu filho sem cinto de segurança, pois ele estava cochilando. Como resultado, ele foi esquecido no veículo e permaneceu lá por cerca de duas horas, das 7h às 9h, até que seus pedidos de socorro fossem ouvidos.



Segundo Cecília, o garoto foi encontrado já na garagem da empresa de transporte, sentado ao volante do ônibus desligado. A Prefeitura de Eldorado informou que, apesar do susto, a criança estava tranquila. No entanto, a mãe ficou alarmada ao saber que seu filho ficou sozinho no veículo por tanto tempo.

A mãe só foi informada sobre o ocorrido duas horas após a descoberta, pela diretora da escola. Cecília criticou a falta de responsabilidade dos profissionais envolvidos, afirmando que a situação colocou a vida de seu filho em risco. “Para nós, adultos, ficar preso em algum lugar já é terrível e traumatizante. Imagine para uma criança acordar e não ter ninguém ali”, desabafou.