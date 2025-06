Criança de 5 anos é baleada no colo do pai em Recife

Um menino de 5 anos foi atingido por uma bala perdida na noite da última quarta-feira (18), no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife. A criança estava no colo do pai, em frente à casa da família, aguardando a chegada da mãe, quando foi atingida.

Identificado como Gustavo Daniel Seara dos Santos, o menino foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital. Segundo familiares, o disparo perfurou um dos pulmões da criança.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a origem do tiro ou se havia confronto armado na região no momento em que Gustavo foi ferido.