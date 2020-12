Criança de 3 anos sobrevive a acidente que matou os pais após ser abraçada pelo tio

PUBLICIDADE

Um menino, de 3 anos, sobreviveu a um acidente de carro que matou seus pais após ser abraçado pelo tio, que pulou do veículo logo após a colisão. Os dois sobreviventes estavam no banco de trás.

O acidente ocorreu em São Vicente, no litoral paulista. De acordo com a polícia, o motorista Thiago Alves, de 28 anos, e sua esposa Giovanna Gabrielle, de 21, morreram por volta das 18h de domingo (6). Ainda segundo a corporação, Thiago perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Apenas o filho do casal, de 3 anos, e o tio, de 21, sobreviveram.

No momento do acidente, o tio abraçou a criança para protegê-la e conseguiu sair com ela do carro, logo depois que o veículo bateu contra o poste. Ele pediu ajuda e, em seguida, desmaiou. O jovem acordou apenas após receber atendimento no hospital.

Um outro irmão de Thiago, o ajudante de depósito Andrew da Silva Oliveira, de 20 anos, relatou que o menino ainda não sabe que os pais morreram.