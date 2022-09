Criança de 3 anos baleada por irmão gêmeo com arma do pai

O pai descreveu à polícia que tirou a arma de uma sala de cofre porque ia para o clube de tiro, quando o menino entrou, pegou a pistola e no manuseio disparou contra o irmão gêmeo

O menino de 3 anos atingido por um tiro acidental feito pelo irmão gêmeo está internado em estado grave. O caso aconteceu no Amapá, na quinta-feira (22), quando o irmão pegou a arma do pai, que é colecionador, e fez o disparo acidental. De acordo com a polícia, o tiro atingiu a cervical da vítima.

O acidente aconteceu na casa da família, na Zona Norte de Macapá. O pai descreveu à polícia que tirou a arma de uma sala de cofre porque ia para o clube de tiro, quando o menino entrou, pegou a pistola e no manuseio disparou contra o irmão gêmeo.

A vítima foi socorrida, mas o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) descreve que o estado de saúde dela é grave. O menino foi entubado e segue na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Emergência (HE) de Macapá.

A intubação ocorreu ainda na noite de quinta-feira, conforme o 190.

O 2º Batalhão da Polícia Militar apresentou o pai à Polícia Civil para prestar depoimento. A arma também foi entregue à equipe para investigação.