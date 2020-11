Criança de 2 anos é arrastada por carro durante briga dos pais

PUBLICIDADE

Uma criança de dois anos sofreu ferimentos após ser arrastada por um carro. O veículo estaria sendo conduzido pela mãe da menina e andou cerca de três metros enquanto a menina segurava a maçaneta da porta.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu durante uma briga entre os pais da criança. A mãe afirma que não percebeu que a menina estava segurando a maçaneta da porta do veículo. Ela teria dado a partida e a menina ficou presa do lado de fora, sofrendo ferimentos por todo corpo após ser arrastada.

Ainda de acordo com a polícia, os pais estão sendo investigados por lesão corporal culposa e também por negligência, pois não levaram a criança ao hospital depois do acidente.

O caso ocorreu em em Jataí-GO foi denunciado por uma testemunha anônima. A criança foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para um abrigo da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Conselho Tutelar, a menina foi deixada sob os cuidados do Judiciário local. A instituição investigará se é viável devolver a criança para os pais.