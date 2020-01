Criança de 1 ano e 9 meses morre engasgada com pirulito

PUBLICIDADE 

Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu engasgada com um pirulito em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele recebeu atendimento médico em dois hospitais, mas não resistiu.

A família conta que o menino estava em casa, quando um dos irmãos deu o pirulito pra ele. O doce veio em uma sacolinha de lembrança do aniversário de um primo realizado no domingo (19).

O tio tentou desengasgar o sobrinho e pediu ajuda em um posto policial que fica na rua da casa da família. Segundo o boletim de ocorrência, o menino não conseguia falar e estava desfalecido. Ele foi colocado em uma viatura da Polícia Militar e foi encaminhado para o Hospital Aroldo Tourinho, onde recebeu os primeiros atendimentos.

O menino foi transferido por uma equipe do Samu para a Santa Casa. Em nota, a assessoria da unidade informou que ele deu entrada em estado gravíssimo e respirava com ajuda de aparelhos.

“A criança foi submetida a uma broncoscopia para retirada do corpo estranho, sendo necessário a realização de traqueostomia. Após procedimento, a criança manteve-se em estado gravíssimo e com sinais de choque. O paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória não responsiva às manobras de ressuscitação”, diz a nota. O óbito foi confirmado às 20h48 dessa segunda-feira (20).