Criança cai de sacada e morre após mãe pendurá-la no local

Uma criança de três anos caiu de uma sacada de um prédio e veio a óbito após a mãe pendurá-la no local, para que ela parasse de chorar. Anna Ruzankina, de 23 anos, foi detida e está à disposição da Justiça. O caso ocorreu na Rússia.

Segundo testemunhas, a criança chegou a gritar: “Mamãe, estou com medo. Estou com medo, muito medo”, enquanto era pendurada pela mãe. Pouco tempo depois, a criança despencou de uma altura de 18 metros. Câmeras de monitoramento flagraram o ocorrido.

Depois da queda da criança, Anna foi buscar o corpo e retornou com a filha falecida até o sexto andar de seu apartamento. Segundo as autoridades locais, a mulher havia saído na noite anterior e consumido bebidas alcoólicas.

Um dos moradores do edifício disse que ouviu “uma criança gritando nos apartamentos próximos” e “de repente ouvi um som de queda. E os gritos pararam. Quando me virei, vi uma menina coberta de sangue deitada no asfalto. Corri para ligar para o serviço de emergência. Fiquei chocado”.

Ruzankina foi detida e está à disposição da Justiça. Se for condenada, ela poderá receber 21 anos de pena.