Criança autista ganha pizza sem recheio e comemora; internautas se comovem

O mecânico Brenno Franco, de 19 anos, postou um relato nas redes sociais em que fala sobre a pizzaria que cedeu uma pizza sem recheio para o seu irmão, Gabriel Atilho Maranho, de 4 anos, que possui autismo. A criança não come o recheio da pizza e, por isso, o irmão mais velho havia feito o pedido, e afirmou que pagaria o valor integral do produto. No entanto, a empresa enviou a pizza, inteira, de graça.

“Tenho um irmãozinho de quatro anos que tem autismo, ele ama pizza, mas só come a massa. Ele nunca experimentou o recheio (é coisa do autismo). Hoje, pedimos uma pizza na Bambu Pizzaria e explicamos o caso pedindo dois pedaços sem recheio, mandando eles cobrarem normalmente [como se tivesse o recheio], e para nossa surpresa, mandaram uma pizza inteira recheada e uma sem recheio de brinde, só para meu irmão”, explica o mecânico na postagem.

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (29) e o relato comoveu a internet. A família de Brenno mora no interior de São Paulo e tem o hábito de comer pizza semanalmente. Nessa sexta-feira (29), Gabriel havia pedido para que enviassem pedaços sem recheio.

Brenno realizou o pedido e ficou surpreso quando percebeu que havia recebido duas pizzas. Ao abrir a embalagem do alimento, Gabriel foi surpreendido ao notar que o estabelecimento havia enviado uma pizza inteira sem recheio.

Com mais de 190 mil interações nas redes sociais, a publicação teve alcance internacional. Devido a repercussão do caso, a família relata que recebeu mensagens do Japão e de outras partes do mundo. Elaine Litiko Barbosa Niinuma, de 36 anos, filha da proprietária da pizzaria, disse que passou a receber ligações de outros estados para parabenizar a ação.

