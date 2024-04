Creche é investigada após bebê sofrer queimaduras de 2º grau durante banho em SC

Uma mãe compartilhou que seu filho de 1 ano e dois meses sofreu queimaduras de segundo grau no pé esquerdo durante o banho em uma creche em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

Jéssica Mota relatou que seu filho foi ferido na sexta-feira (19) na CEI Pingo de Gente, uma instituição administrada pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (Afasc), a mesma entidade responsável pela creche onde, no dia anterior, um bebê foi encontrado com hematomas em todo o rosto.

Em comunicado, a associação classificou os dois incidentes como “comuns no contexto da infância”, porém afirmou que ambos estão sendo investigados minuciosamente “em colaboração com as autoridades e a equipe de gestão”.

Desde o ocorrido, o bebê está sob cuidados médicos, recebendo tratamento e monitoramento diário. A mãe afirmou que a equipe médica diagnosticou as queimaduras de segundo grau e tem realizado curativos regularmente.