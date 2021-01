Cozinheira faz vaquinha para ajudar marido na pesca de peixes

PUBLICIDADE

Suzana Dias, conhecida como Dona Suzana, está fazendo uma vaquinha virtual para comprar um motor para o barco de pesca do marido, que atualmente é movido a remo. Através da pesca, Seu Antônio abastece o “Ré-Restaurante” com comida fresquinha.

Com seu famoso restaurante, localizado na comunidade Solar do Unhão, em Salvador-BA, Dona Suzana protagonizou um episódio de um documentário sobre comidas urbanas na América Latina.

A pesca é fundamental para que o casal oferte os peixes e frutos do mar, que estão disponíveis no cardápio, a preços acessíveis. Devido a isso, Suzana quer comprar um motor para o barco utilizado na pesca, a fim de facilitar o trabalho do marido, que já é idoso.

“Meu marido, Antônio, pesca todo dia e tem ficado muito cansado de remar. O motor para o barco vai ajudar na pescaria e, assim, podemos trabalhar com mais qualidade de vida e servir vocês ainda melhor”, escreveu ela em suas redes sociais.