Covid-19: mãe é intubada após dar à luz trigêmeos

Uma mulher diagnosticada com Covid-19 deu à luz trigêmeos e precisou ser intubada um dia após o parto. Os bebês também contraíram a doença e seguem internados. As informações são do Portal G1.

Carolina Gotardo, de 39 anos, deu à luz a Manoela, Alice e Théo no dia 24 de fevereiro em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O pai Irno Gotardo, de 43 anos, viu os trigêmeos pessoalmente na segunda-feira (dia 1º). No entanto, ele não pôde tirar fotos dos filhos recém-nascidos.

Foto: Fernanda Grimaldi/Arquivo pessoal

Inicialmente, a família era informada sobre a condição dos pacientes por meio de videochamadas. Além dos trigêmeos, o casal tem outros três filhos. Segundo a irmã de Carolina, Fernanda Grimaldi, o pai das crianças trabalha como vendedor e está afastado do ofício há três semanas. Ele recebe o apoio da família para arcar com as despesas e se organizar.

De acordo com Irno, Carolina apresentou uma melhora em relação aos pulmões após ser intubada, mas seus rins não estão correspondendo e ela pode precisar realizar uma hemodiálise.