Covid-19: enfermeiro machucado e cansado faz apelo à população

Lee Charlton, um enfermeiro que atua na cidade de Wallasey, Inglaterra, fez um apelo na internet, para que as pessoas levem a pandemia a sério. Junto ao texto, ele postou uma foto em seu Facebook em que aparece cansado e com o rosto machucado, em decorrência do aumento no número de casos Covid-19 no Reino Unido.

“Os hospitais estão cheios! Enfermeiros estão sobrecarregados! A UTI está mais cheia do que nunca! Não há camas o suficiente para nossos pacientes. Por favor acreditem em mim que isso é sério! Todos esses posts e conspirações dizendo que a covid não é séria são um gigantesco insulto a mim e a todos trabalhando no sistema de saúde público! Eu só espero que não sejam seus entes queridos que estamos tratando na UTI”, desabafou ele.

O post tem mais de 4.000 compartilhamentos, além de várias mensagens de apoio nos comentários. O Reino Unido está em lockdown, tentando conter a nova variante do coronavírus.