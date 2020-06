Corretor cai do 1º andar de prédio de luxo durante confraternização

PUBLICIDADE 

Um corretor de imóveis caiu do primeiro andar de um edifício de luxo em Mongaguá-SP, nesse domingo (31). A Polícia Civil investiga o caso e, de acordo com a apuração, o homem teria ingerido bebida alcoólica durante uma confraternização com ao menos cinco pessoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corretor, de 37 anos, estava no apartamento com a esposa, além de mais dois homens e do proprietário do imóvel, que estava acompanhado da namorada. Algumas testemunhas disseram à polícia que o grupo consumia cerveja quando decidiu tomar a “saidera”. Antes da última rodada, o corretor decidiu deitar em um sofá e adormecer. Após meia hora, a vítima acordou, retirou os calçados, foi até a sacada e, sem falar nada, saltou. Ele caiu em um terreno lateral ao prédio e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um parente do homem informou que corretor quebrou parte dos dentes e apresentou edemas na cabeça. Após algum tempo, ele conseguiu recobrar a consciência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Forma solicitadas imagens de câmeras de monitoramento e os participantes da confraternização devem ser ouvidos.