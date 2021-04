Corpos de vítimas de Covid-19 são trocados em hospital

Em nota, o hospital esclareceu que o servidor de plantão, que encaminha os corpos para o necrotério da unidade, trocou as fichas dos pacientes, que têm o mesmo nome

Duas vítimas da Covid-19 tiveram os corpos trocados no necrotério do Hospital de Emergência Dr. Daniel Houly, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. De acordo com informações preliminares, as vítimas eram idosas.

Em nota, o hospital esclareceu que o servidor de plantão, que encaminha os corpos para o necrotério da unidade, trocou as fichas dos pacientes, que têm o mesmo nome. O hospital informou ainda que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o erro.

De acordo com o Portal G1, a família de uma das vítimas teria percebido o engano ao buscar o corpo do parente. Na ocasião a outra família já havia retirado o corpo errado do hospital e sepultado.

Um dos pacientes residia em Delmiro Gouveia e o outro, em Olho D’água das Flores, municípios que ficam a pouco mais de uma hora de distância um do outro.

Nota do Hospital Dr. Daniel Houly

Nunca ocorreu esse tipo de episódio no hospital. O HE do Agreste foi o primeiro hospital em Alagoas a criar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), para garantir um atendimento cada vez mais humanizado aos usuários da unidade pública de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse caso específico, o outro paciente era homônimo, ou seja, ambos tinham os mesmos nomes.

O servidor de plantão, que encaminha o corpo para o necrotério do hospital, por um equívoco, colocou a ficha no outro paciente e ocorreu a troca.

A direção do hospital já conversou com familiares dos pacientes, explicou o motivo da troca e abriu um procedimento administrativo interno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação aos nomes dos pacientes acometidos de Covid-19, eles têm suas identificações preservadas. Esse é um procedimento adotado em todos os hospitais do Brasil e também de outros países.

Só há divulgação do nome quando o paciente recebe alta hospitalar e a família autoriza.

Nesse caso, até agora, a família não autorizou a divulgação do nome do paciente