Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado pendurado pelo pescoço 

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (9), um corpo ainda não identificado foi encontrado em estado de decomposição.

O cadáver estava próximo a uma ponte do Igarapé Caranã que dá acesso ao bairro Cidade Satélite, em Boa vista-RR. A suspeita é que o corpo estava no local há cerca de cinco dias.

O cadáver é de um homem, mas não haviam documentos no local. De acordo com a polícia, o corpo estava com uma corda amarrada no pescoço e suspenso, mas ainda não se sabe se trata-se de um homicídio ou suicídio.

O corpo foi retirado do local e encaminhado ao IML para ser identificado.