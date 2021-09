Corpo é encontrado em porta-malas de carro abandonado

O veículo estava com sinais de arrombamento em uma das portas traseiras, além de marcas de tiros e sangue

Na manhã desta quarta-feira (22), um corpo do sexo masculino foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado, no bairro de Valéria, em Salvador (BA).

De acordo com a polícia, a vítima e os suspeitos ainda não foram identificados. O veículo estava com sinais de arrombamento em uma das portas traseiras, além de marcas de tiros e sangue.

Equipes da perícia foram acionadas para análise remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.