Corpo é encontrado dentro de caminhão submerso em Goiás

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de um motorista desaparecido cujo corpo foi encontrado dentro do caminhão que ele conduzia. O veículo estava submerso no Rio Meia Ponte, no município de Professor Jamil, na região sul do estado. A principal linha de investigação é que a vítima possa ter cochilado ao volante.

Segundo as autoridades, o homem seguia de Goiânia para Joviânia, onde realizaria um serviço de remoção veicular a pedido de uma cliente que havia acionado o seguro do carro. A última localização conhecida do motorista foi no momento em que ele deixou sua residência, no Setor Recanto das Minas Gerais, na capital. Imagens de câmeras de segurança e o registro do pagamento de pedágio com o cartão dele ajudaram a reconstruir o trajeto.

“Descartamos qualquer motivação de crime patrimonial, como roubo, furto ou sequestro. As evidências apontam para um acidente sem envolvimento de terceiros”, afirmou o delegado responsável pelo caso.

O caminhão foi localizado a uma profundidade de seis a sete metros, com a cabine totalmente destruída. O trabalho de busca envolveu três dias de força-tarefa, com 30 equipes, uso de drones e cães farejadores. A identificação do veículo foi confirmada pela placa encontrada no local.

A perícia ainda está em andamento, mas os investigadores trabalham com a possibilidade de o motorista ter perdido o controle do veículo por cansaço ou sono ao volante. A confirmação da identidade da vítima depende da conclusão dos exames realizados pela Polícia Técnico-Científica.