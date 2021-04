Corpo é encontrado decapitado em lixão

A PM informou que o cadáver estava em estado de decomposição avançado e, por isso, não conseguiram identificar a vítima

Na quarta-feira (8), um corpo do sexo masculino foi encontrado decapitado no antigo lixão, na cidade de Paripueira, em Maceió. De acordo com a PM, a parte que faltava no corpo foi localizado perto do local.

A PM informou que o cadáver estava em estado de decomposição avançado e, por isso, não conseguiram identificar a vítima. Não foi achado documentos junto ao corpo.

De acordo com o Instituto de Criminalística, que esteve no local e recolheu o corpo, a vítima foi atingida por um tiro na nuca.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.