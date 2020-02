Corpo de um italiano é encontrado no interior do Maranhão

PUBLICIDADE 

Um italiano foi assassinado com dois tiros dentro do sítio onde morava na Estrada da Maioba, em Paço do Lumiar, Maranhão. Ele morava há mais de 20 no Brasil.

O corpo de identificado como Alfredo Catalani, de 69 anos, foi encontrado nesta terça-feira (18) com tiros na perna esquerda e no peito esquerdo. Segundo a polícia, a morte de Alfredo pode ter sido nesta segunda (17), dia em que vizinhos ouviram disparos.

A Polícia Civil investiga se houve homicídio ou latrocínio, já que a vítima já tinha sofrido uma tentativa de assalto em 2019. Na época, dois assaltantes foram presos e dois se evadiram do local.