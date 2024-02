Corpo de sucuri de 6 metros é encontrada boiando em rio no MS

O flagrante foi feito pelo pescador Christopher Valenski

No distrito de Piraputanga, situado na região pantaneira de Mato Grosso do Sul, uma sucuri com mais de 6 metros de comprimento foi encontrada sem vida, boiando em um rio. O flagrante foi feito pelo pescador Christopher Valenski, enquanto ele navegava em um caiaque pelas águas da região.

Segundo o relato do pescador, ele supõe que a serpente tenha perecido durante o processo de digestão de uma presa. Valenski conseguiu se aproximar da cobra falecida, examinando de perto a boca do réptil e destacando as lesões com o auxílio de uma pinça utilizada normalmente para manipular peixes.