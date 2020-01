Corpo de mulher é encontrado sem cabeça, boiando em rio de Rondônia

PUBLICIDADE 

Uma possível vítima de feminicídio foi encontrada sem cabeça no rio Ribeirão Cacau, na rodovia 473, a quatro quilômetros de Alvorada de Oeste, Rondônia. As autoridades tentam identificar o corpo encontrado no último sábado (11).

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo estava boiando dentro de um saco e enrolado no estofamento de um banco de carro. Dois homens que estavam pescando na área encontraram o corpo e acionaram a polícia.

A suspeita de feminicídio se intensifica pelo corpo da mulher apresentar diversas perfurações possivelmente oriundas de golpes de faca. Além disso, a vítima foi encontrada amarrada. Ainda existe a possibilidade dela ter sido morta há alguns dias, devido ao estado de decomposição do corpo.