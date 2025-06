Corpo de mulher é encontrado às margens de rodovia em AL

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira (10/6) às margens de uma rodovia no município de Jaramataia, no interior de Alagoas. A vítima estava caída próxima a uma motocicleta branca, o que levantou a suspeita de um possível acidente.

Segundo relatos de testemunhas, a mulher estava com amigos na noite anterior, segunda-feira (9/6), e saiu de moto para levar os filhos em casa. Quando notaram sua ausência, os amigos iniciaram as buscas, mas o corpo só foi localizado na manhã do dia seguinte, em uma área de mata às margens da pista.

Populares afirmaram que a mulher pode ter perdido o controle da motocicleta e “sobrado” na curva, vindo a cair fora da estrada. No entanto, as causas da morte ainda não foram confirmadas oficialmente.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para o local para realizar a perícia e recolhimento do corpo. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O caso segue sob investigação.