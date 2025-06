Corpo de Miss Teen é encontrado em mata na região metropolitana de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná localizou, na tarde desta segunda-feira (9), o corpo de Raissa Suellen Ferreira da Silva, jovem baiana de 20 anos que estava desaparecida desde o início do mês. O cadáver foi encontrado em uma área de mata no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após a confissão de um amigo da vítima.

Raissa, que conquistou o título de Miss Serra Branca Teen em 2020, era natural de Paulo Afonso, na Bahia, e residia em Curitiba há cerca de três anos. Segundo informações da família, ela se preparava para se mudar para Sorocaba, no interior de São Paulo, onde havia conseguido uma oportunidade de trabalho.

A elucidação do caso ocorreu após o humorista Marcelo Alves, também baiano e amigo de infância de Raissa, admitir o crime durante depoimento à polícia. Após a confissão, ele conduziu os investigadores até o local onde havia ocultado o corpo. O cadáver estava enrolado em uma lona e enterrado em meio à vegetação.

De acordo com a delegada Aline Manzatto, responsável pelas investigações, Marcelo afirmou ter matado Raissa por estrangulamento, utilizando uma abraçadeira plástica. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo, que passará por perícia. A investigação segue em andamento para esclarecer os detalhes do homicídio e confirmar as circunstâncias do assassinato.