Corpo de menina de 13 anos é encontrado enterrado em lavanderia com mãos e pés amarrados

O corpo de uma menina de 13 anos foi encontrado nesta quarta-feira (22) enterrado com as mãos e pés amarrados em uma lavanderia de uma casa. De acordo com a polícia, na cabeça da vítima havia sacos plásticos e ela teria desaparecido há cerca de três dias meses.

Ainda de acordo com a polícia, foi por meio de uma denúncia anônima que a corporação encontrou o corpo de Ingrid Lopes Ribeiro. A adolescente estava desaparecida desde o dia 27 de outubro do ano passado.

A proprietária da casa onde o corpo foi encontrado foi localizada em outra residência e confessou que o corpo era da menina. A mulher é conhecida pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes.

A mulher confessou que a menor teria se hospedado na sua casa e ali, teria sido morta por bandidos da região. Ela disse ainda que a sua participação no crime foi apenas em emprestar a casa para que a menor fosse mantida em cárcere privado e depois morta e enterrada.

Ela foi presa e irá responder por ocultação de cadáver. O corpo foi encaminhado ao IML e passará por exame necroscópico.

O caso ocorreu em Chapadão do Sul-MS.