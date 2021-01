Corpo de jovem desaparecida no réveillon é encontrado em matagal

PUBLICIDADE

O corpo de uma jovem, de 18 anos, foi encontrado com marcas de perfurações de faca, em uma área de plantação, nesse domingo (3). Letícia dos Santos Silva estava desaparecida desde a sexta-feira (dia 1º).

O corpo da vítima foi encontrado após a polícia receber uma denúncia anônima. Ela foi achada próxima ao local onde foi vista pela última vez, um lugar chamado ‘Morrinho da luz’, onde foi realizada uma festa clandestina. O caso ocorreu em em São José do Rio Claro-MT.

Durante as investigações, os policiais entraram em contato com várias testemunhas e perceberam que as informações passadas estavam desconexas. No local onde o corpo foi encontrado, os agentes também acharam a chave de uma motocicleta.

Os policiais identificaram que um adolescente de 17 anos seria o proprietário do objeto. Ele foi apreendido pela Polícia Civil e, de acordo com a corporação, o jovem confessou o envolvimento no homicídio da jovem.

O adolescente será autuado em flagrante pela prática do ato infracional análogo a homicídio qualificado. Os investigadores ainda investigam o possível envolvimento de outras pessoas e a motivação do crime.