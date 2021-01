Corpo de idoso é encontrado carbonizado dentro de casa

PUBLICIDADE

O corpo de um homem de 79 anos foi encontrado carbonizado em casa, na noite dessa segunda-feira (18). A Polícia Militar suspeita que a vítima teria ateado fogo no quintal de casa e foi acidentalmente atingida pelas chamas.

O caso ocorreu no município de Santa Helena, no Sertão da Paraíba. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h, por moradores da região. Quando a equipe chegou ao local, se deparou com o corpo carbonizado. O idoso era viúvo e aposentado.

Os familiares e vizinhos da vítima informaram que o idoso estaria ateando fogo no quintal, o que provavelmente teria acarretado o acidente. O corpo foi encaminhado o Instituto de Medicina Legal (IML) de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.